Стойбища оленеводов ЯНАО вошли в тройку набирающих популярность локаций для приключенческого туризма

Фото: Юлия Шекенова

Изучением популярности приключенческого туризма в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям занялись МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии.

В тройку самых востребованных направлений вошли стойбища оленеводов на Ямале. За последний год турпоток к оленеводам в ямальскую тундру вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в список интересов туристов вошли Териберка в Мурманской области (+51%), Чирейское водохранилище в Дагестане (+33%), «Город мертвых» Даргавс (+30%) и Дзивгисская крепость в Северной Осетии (+26%).

Востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стал Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. 24% от общего проанализированного турпотока отправились в Дагестан. В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли еще три республики: Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На эти регионы суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь текущего года, что во многом объясняется сезонностью.

Приключенческим туризмом увлекаются почти одинаковое число мужчин (49%) и женщин (51%). Ядро аудитории (27%) путешествующих – люди в возрасте от 35 до 44 лет. Почти треть (31%) туристов – люди с доходом от 75 до 150 тысяч рублей.

– Ямал привлекает путешественников этнотуризмом. Такие туры позволяют прикоснуться к сохранившейся культуре коренного населения Крайнего Севера – туристы проживают в настоящем чуме вместе с семьей кочующих оленеводов, принимают активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки. При этом важно отметить, что самая высокая популярность поездок в стойбища – осенне-весенний период, – отметил директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

Он добавил, что с помощью инструментов Big Data специалисты анализируют точки притяжения туристов и точечно прокачивают телеком-инфраструктуру даже в самых удаленных локациях, чтобы отдых на Ямале стал более комфортным для истинных любителей приключений.