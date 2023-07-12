На Ямале энергетики завершили ремонт 47 линий электропередачи

Фото: Геннадий Ермаков

На Ямале энергетики завершили ремонтные работы на 47 высоковольтных линиях. На повышение надежности электроснабжения 14 нефтегазовых месторождений и порядка 280 тысяч жителей компания направила 119 млн рублей.

Общая протяженность линий электропередачи, которые эксплуатируют «Россети Тюмень» в регионе, превышает 4,4 тысячи км. Особое внимание энергетики уделяют состоянию стальных многотонных сооружений, которые удерживают провода на высоте до 30 метров. Более 30 опор ЛЭП специалисты переустановили на новые фундаменты, а еще 7 конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменили полностью.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону работники смонтировали на ЛЭП более 800 новых изоляторов и провели техническое обслуживание заземляющих устройств. Кроме того, установили птицезащитные устройства, позволяющие сохранить жизнь пернатых Арктического региона и снизить риск возникновения технологических нарушений.

Всего в 2023 году «Россети Тюмень» планируют выполнить ремонт свыше 460 км линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая стоимость работ составит порядка 230 млн рублей.