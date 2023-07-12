В ЯНАО за нарушение правил техники безопасности накажут мастера и машиниста экскаватора

В Пуровском районе мастер и машинист экскаватора предстанут перед судом Фото: Татьяна Коркина

В Пуровском районе мастер и машинист экскаватора предстанут перед судом за нарушение правил техники безопасности. Следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников коммерческой организации.

Трагедия произошла 2 января 2023 года, когда бригада проводила работы по укладке металлических труб с помощью экскаватора. Мастер строительных и монтажных работ, ответственный за соблюдение правил безопасности поручил работникам провести укладку при помощи экскаватора, не предназначенного для подъема грузов и имеющего неисправную систему обогрева кабины экскаватора во время низких температур. А также допустил к выполнению подъемных и строповочных работ работника, не имеющего удостоверения стропальщика и не прошедшего обучение по этим видам работ.

В итоге машинист экскаватора через замерзшие стекла не смог качественно выполнить задание, нарушил порядок производства работ и не остановил их для устранения неисправности экскаватора. Он опустил ковш экскаватора на участок, на котором в это время находился монтажник, причинив ему травмы, которые считаются тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.