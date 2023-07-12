Волонтеры доставили более 75 килограммов вторсырья в новоуренгойский «ЯмалЭкоДом»

Фото: Андрей Никитин

Волонтеры «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» доставили более 75 килограммов вторсырья для дальнейшей переработки в новоуренгойский «ЯмалЭкоДом». Боксы для отработанных батареек появились в офисных зданиях и на производственных объектах предприятия в 2017 году. Чуть позже к ним добавились контейнеры для бумажной макулатуры, а в прошлом году установили еще и ёмкости для сбора пластиковых крышек.

— Каждый может принести использованные батарейки и крышки, сложить их в раздельные боксы. Специалисты компании получают воду в пластиковых бутылках, после чего бутылки крышки передают отдельно, сортируют их. Также и с макулатурой. На каждом этаже у нас установлены контейнеры для бумаги и картона, – рассказывает волонтёр Екатерина Бобрицкая.

О том, как всё начиналось, хорошо помнит председатель Первичной профсоюзной организации «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Наталья Корчагина.

- Сбор и сдача батареек – это был наш проект. Мы тогда заключали договор с Детской экологической станцией и потом это подхватили и город, и все компании. Тогда эта процедура была не очень удобной. Нужно было заключать договор на вывоз батареек с челябинским заводом, который эти батарейки принимал. Сейчас, конечно, проще. Каждый горожанин, компания или общество может собрать у себя батарейки и отвезти их в «ЯмалЭкоДом». Это очень удобно, - говорит Наталья Корчагина.

Фото: Андрей Никитин

Сегодня система сбора вторсырья и передачи его на переработку хорошо отлажена. Когда экоконтейнеры наполняются, волонтёры отвозят их в «ЯмалЭкоДом». Так, в начале июля они доставили туда 35 килограммов бумажной макулатуры, 30 килограммов батареек и более 10 килограммов пластиковых бутылок и крышек.

— Я работаю в службе бурения, – рассказывает главный специалист отдела инжиниринга бурения скважин Богдан Чернецкий. – Охрана окружающей среды для нас тема важная. Ответственное отношение к переработке бумаги и пластика первостепенно для нас. В моём управлении сотрудники собирают пластиковые бутылки, отделяют этикетки, чтобы в дальнейшем их сортировать и сдавать.

По словам администратора «ЯмалЭкоДома» Екатерины Меньшиковой, процент переработки вторсырья в России сегодня составляет лишь около 3%, но постепенно к людям приходит понимание важности этого вопроса.

— С каждым месяцем к нам приносят всё больше сырья на переработку, – делится Екатерина. –Они подают хороший пример другим, делают это организованно. Кроме того, сотрудники приводят к нам на экологические занятия своих детей, что очень радует.

Сбор вторсырья на объектах Общества будет продолжаться и дальше. Ведь экологические мероприятия давно уже стали неотъемлемой частью корпоративной культуры всей Компании «Роснефть».