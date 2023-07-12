Фото: правительство ЯНАО

В Надыме появились семь новых автобусов на газомоторном топливе скоро начнут выполнять пассажирские рейсы по Надыму. Сейчас на них оформляют все необходимые документы в ГИБДД. Все автобусы оснащены современным оборудованием, обеспечивающим безопасность и комфорт пассажиров, в том числе маломобильных граждан и родителей с колясками. Кроме того, в новых автобусах установлены системы мониторинга за состоянием водителей и подсчета пассажиропотока.

Как сообщили в правительстве региона, 12 новых экоавтобусов уже начали работать на городских маршрутах Муравленко. Ранее экологичного транспорта для перевозки пассажиров в городе не было. Переход на использование газа в качестве топлива помогает снизить вредные выбросы в атмосферу и тем самым решает задачи нацпроекта «Экология».

В этом году в ЯНАО запустили в эксплуатацию автомобильные газонаполнительные станции в Лабытнанги и Ноябрьске. Также автомобильнве газонаполнительнве компрессорнве станции работают в Салехарде, Новом Уренгое и Надымском районе. Планируется запуск в эксплуатацию АГНКС в Муравленко.