В Лабытнанги практически готова новая школа на 550 учеников

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Новая школа в Лабытнанги готова на 75%. Уже завершается черновая отделка и монтаж системы вентиляции. Школа расположится на 4 этажах, площадью больше 18 тысяч квадратных метров. На 90% готов фасад и на 95% кровля. Уже полностью смонтирована система отопления и пассажирский лифт отечественного производства. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории.

- Для устройства детской и спортивной площадок участок предварительно освободили от грунта и заменили песком, это позволит не задерживаться воде, предотвратит пучение и промерзание, чтобы поверхность почвы оставалась ровной и не деформировала специальное покрытие, - поделился специалист технического надзора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Иосиф Зеленкин.

Школа рассчитана на 550 учеников и вместит 22 класса по 25 учащихся в каждом. Кроме стандартных классов в школе оснастят кабинеты для проведения лабораторных исследований, занятий робототехникой, моделированием и технической игрушкой, а также сделают большую библиотеку, а также создание гримёрных, костюмерной и кинопроекторной комнат.

В учреждении организуют межшкольные курсы, необходимые для получения специальности ИТ-специалиста, архитектора, строителя, дизайнера и художника. Столовая рассчитана на 300 человек. В школе будет организовано двухразовое горячее питание. В медицинском блоке разместятся кабинеты врачей и помещение для процедур. Ввод новой школы позволит проводить занятия в одну смену.

Кроме того, современные школы появятся в Новом Уренгое, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Салехарде, Ноябрьске и Горках.