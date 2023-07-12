В Новом Уренгое мотоциклист пострадал в жутком ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. Авария произошла районе дома 206 Проезд 5П в Новом Уренгое. Госавтоинспекция Ямала опубликовала жуткие кадры с места ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Уаз» при повороте налево врезался с мотоциклом «Сузуки», двигающемуся во встречном направлении прямо. В результате ДТП, водитель мотоцикла «Сузуки» госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 738 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 132 получили травмы, в их числе 17 детей. В Госавтоинспекции ЯНАО призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.