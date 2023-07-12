На Ямале 12 июля столбик термометра покажет +22 градуса Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 12 июля 2023 года, на Ямале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, по западу 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, при натекании облачности до +13, днем +17...+22, местами +10...+15 градусов.

В Салехарде будет малооблачная и прохладная погода. Температура воздуха ночью +6...+10 градусов, днем +13...+19 градусов. Ветер слабый 1-3 м/с.

О погоде в ЯНАО можно подробнее узнать в инфографике МЧС.