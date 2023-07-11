В Новом Уренгое хирурги удалили пациенту гигантскую грыжу. Историю пациента рассказали в телеграм-канале правительства региона.

Пациент поступил в больницу с образованием весом более 5 кг. Впервые болезненные ощущения у 60-летнего мужчины появились 6 лет назад. На приём к врачу он обратился, когда грыжа начала мешать в обычной жизни и причинять сильную боль.

Двухчасовую операцию провели хирурги Эльшан Асланов и Билан Газгиреев. Сейчас мужчина уже поправляется и скоро сможет вернутся к повседневной жизни. Врачи дают благоприятный прогноз, предполагая, что рецидив не произойдет при соблюдении пациентом рекомендаций.