На Ямале осудят женщину, которая в нетрезвом состоянии напала на полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Красноселькупском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в нападении на полицейского.

Как сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО, расследование уголовного дела против женщины уже завершено. Происшествие произошло еще 14 июня 2023 года в селе Красноселькуп, когда сотрудники полиции на улице остановили нетрезвую женщину. Женщина начала сопротивляться задержанию и перечить полицейским, а затем напала на одного из них.

Выяснилось, что обвиняемая ранее уже была судима. Сейчас собрано достаточно доказательств вины женщины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале двое наркоторговцев распылили перцовый баллончик в лицо конвоирам, доставившим их к зданию суда.