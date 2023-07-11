На Ямале готовят систему ЖКХ к будущему отопительному сезону Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале готовят систему ЖКХ к будущему отопительному сезону. Последним населенным пунктом, отключившим тепло в этом году, стало село Сеяха. Во всех муниципалитетах региона активно проводится подготовка объектов ЖКХ к новому сезону. С начала июня коммунальщики начали текущий и капитальный ремонт на объектах.

Всего к новому отопительному сезону планируется подготовить 219 котельных, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2127 трансформаторных подстанций. Подачу тепла в социальные объекты планируют запустить к 1 сентября. Работы уже выполнены на 32%.

Кроме того, специалисты заменят больше 110 километров инженерных сетей: более 30 километров сетей теплоснабжения, 30,6 - водоснабжения, 8 - водоотведения и свыше 44 километров сетей электроснабжения.