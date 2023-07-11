На территории ЯНАО нет действующих природных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

На территории ЯНАО нет действующих пожаров. За прошедшие сутки потушили 1 локализованный очаг природного пожара на площади 10 гектаров. Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории округа зарегистрировано 70 очагов природных пожаров на площади 3 585,58 гектаров.

Ситуация с природными пожарами в округе продолжает быть стабильной, чего не сказать о соседнем округе. В ХМАО из-за лесных пожаров с 8 июля введен режим ЧС.

Напомним, ранее мы писали о том, что утки напуганы, лебеди не летят: в Салехарде катамаранщики выживают с озера диких птиц. Пернатые уже начали подыскивать для себя новые места обитания.