На Ямале несовершеннолетний водитель квадроцикла пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Авария произошла в районе дома 33 на улице Пограничная, в Новом Уренгое. Пострадавшим стал несовершеннолетний водитель квадроцикла «KAYOAU». Он не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. После произошедшего он госпитализирован.

По данным окружной Госавтоинспекции, с начала 2023 года на ямальских дорогах в 2720 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 131 получили травмы, в их числе 17 детей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.