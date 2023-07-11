Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 5:34

На Ямале несовершеннолетний водитель квадроцикла пострадал в ДТП

Он не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Авария произошла в районе дома 33 на улице Пограничная, в Новом Уренгое. Пострадавшим стал несовершеннолетний водитель квадроцикла «KAYOAU». Он не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. После произошедшего он госпитализирован.

По данным окружной Госавтоинспекции, с начала 2023 года на ямальских дорогах в 2720 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 131 получили травмы, в их числе 17 детей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.