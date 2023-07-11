В Новом Уренгое появится объездная дорога, которая свяжет город и дачные кооперативы

Фото: администрация Нового Уренгоя

В северном районе Нового Уренгоя началось строительство объездной дороги, которая свяжет город и дачные кооперативы: «Лира», «Удача», «Сатурн», «Фемида» и другие. Длина дороги составит - 7 км, в этом году дорожники планируют сдать в твердом исполнении чуть более двух километров. На всей протяженности будут освещение, тротуары и велодорожки.

Жители города уже длительное время ждут эту возможность. И сейчас строительство дороги стало радостью для сотен семей, постоянно проживающих в дачных товариществах и не имеющих альтернативного жилья.

Напомним, ранее мы писали о том, что на региональных трассах Ямала оборудуют новые тротуары. Об этом сообщали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.