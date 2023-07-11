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НовостиОбщество11 июля 2023 2:57

На Ямале 11 июля будет ясная и довольно теплая погода

Местами пройдет дождь
Виктория Терина
На Ямале 11 июля будет ясная и довольно теплая погода

На Ямале 11 июля будет ясная и довольно теплая погода

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня на Ямале ожидается преимущественно теплая погода. В течение суток будет переменная облачность, а температура воздуха не поднимется выше +22 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Красноселькупе возможен дождь.

Сегодня, 11 июля, в Салехарде температура воздуха в городе установится на отметке +13°C. Во второй половине дня в окружной столице до +11 градусов. Синоптики обещают южный ветер 5-8 м/с.

Подробной прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО