На Ямале 11 июля будет ясная и довольно теплая погода Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня на Ямале ожидается преимущественно теплая погода. В течение суток будет переменная облачность, а температура воздуха не поднимется выше +22 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Красноселькупе возможен дождь.

Сегодня, 11 июля, в Салехарде температура воздуха в городе установится на отметке +13°C. Во второй половине дня в окружной столице до +11 градусов. Синоптики обещают южный ветер 5-8 м/с.

Подробной прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.