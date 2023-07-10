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НовостиОбщество10 июля 2023 14:09

Военнослужащих из ЯНАО посмертно наградили орденами Мужества

Президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества Сергея Руотси и Сергея Назарова из ЯНАО
Виктория Терина
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Наградами орденами Мужества отмечены два военнослужащих из ЯНАО: Сергей Руотси и Сергей Назаров. Оба получили эти награды посмертно, сообщил глава администрации Салехарда Алексей Титовский.

- Сегодня стало известно о том, что Президент страны Владимир Путин наградил орденами Мужества наших земляков Сергея Руотси и Сергея Назарова, к сожалению, посмертно - сообщил Титовский.

Он отметил, что имена героев навсегда останутся в сердцах салехардцев. К концу года память воинов увековечат на Пантеоне Победы. Уже сейчас скульпторы дорабатывают проект памятника героям СВО. К концу лета по адресу: ул. Свердлова, 43 появится мурал. Художники создадут собирательный образ отважного российского бойца.