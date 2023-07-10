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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:38

В Ямальском районе осудили мужчину, который избил собутыльника

Мужчина причинил односельчанину вред здоровью средней тяжести
Виктория Терина
В Ямальском районе осудили мужчину, который избил собутыльника

В Ямальском районе осудили мужчину, который избил собутыльника

Фото: Татьяна Коркина

В Ямальском районе мужчина признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью односельчанину. Об этом сообщает СК РФ по ЯНАО.

Уже состоялся суд, который посчитал доказательства против серянина достаточными для вынесения приговора. Ранее он был судим и сейчас признан виновным в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Случилось это еще 12 января 2023 года в селе Сеяха Ямальского района, когда нетрезвый мужчина жестоко избил своего собутыльника, нанеся ему множественные удары по голове. В результате потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.