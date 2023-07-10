Парень из Нового Уренгоя стал серебряным призером по автокроссу

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Артем Редькин из Нового Уренгоя стал серебряным призером по автокроссу. Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

Спортсмен преодолел пять кругов длиной 1600 метров за 6 минут и 27,46 секунд, что позволило ему занять вторую ступень пьедестала. Третий этап чемпионата России по автокроссу в классе «Т1-2500» прошел в Новокузнецке с 7 по 9 июля. В мероприятии участвовали представители 7 регионов страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Губкинском выявят сильнейших в триатлоне.

Соревнования пройдут 19 августа.