День рыбака в Салехарде: для гостей приготовили 80 литров ароматной северной ухи

Фото: администрация Салехарда

В Обдорском остроге состоялся вкусный праздник, на котором побывали 1500 гостей. На Дне рыбака повара приготовили 80 литров ароматной северной ухи, 10 кг рыбных пельменей, рыбные пироги и пироги с ягодами, рыбку в кляре, вкуснейшие волованы с икрой щекура. Гостей также угощали чаем из самовара. Об этом рассказали в администрации Салехарда.

День рыбака отпраздновали не только в Салехарде, но и в рыбацких поселках Сюнай-Сале, Пельвож, Салемал, Новый Порт, Аксарка, на рыболовецких песках и станах.

На празднике отметили тружеников сферы рыболовства. Все желающие могли продегустировать рыбные блюда, принять участие в гонках на бударках, конкурсах национальной одежды и спортивных мероприятиях. В Новом Порту десять поваров готовили 200 килограммов рыбы.