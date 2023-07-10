В Губкинском выявят сильнейших в триатлоне

Фото: официальный сайт правительства ЯНАО

В Губкинском впервые встретятся спортсмены Ямала и других регионов России, чтобы выявить сильнейших в триатлоне. Уже готовы трассы для забега среди мужчин, женщин, семейных команд и детей от 7 до 10 лет. Участники встретятся в парке культуры и отдыха «Юбилеи ныи » 19 августа.

Кроме того, стартовала регистрация на Межрегиональные соревнования по триатлону «Честный маршрут». Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 1 августа. Проверить свои силы в забегах смогут все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.

Соревнования пройдут в три этапа: спортсмены пробегут дистанцию 7 километров, затем их ждет велогонка по трассе в 30 километров, после ямальцы пробегут 3,5 километра. Для семейных команд организуют забег «Дуатлон-эстафета». В команду войдут родитель и ребенок в возрасте от 11 до 14 лет. Победит тот, кто меньше остальных затратит времени на прохождение трехэтапной дистанции. Первым 500 метров пробежит родитель, эстафету подхватит ребенок в велогонке на 500 метров, продолжит соревнования родитель на трассе 500 метров.

А самые юные участники в возрасте от 7 до 10 лет смогут испытать себя в физкультурно-массовом мероприятии «Забег динозавров». Главным условием для спортсменов будет преодоление дистанции в ярком и запоминающемся костюме.

Призеры и победители соревновании получат награды.