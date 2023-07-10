В Салехарде нашли тело женщины в сгоревшем авто Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде обнаружили тело женщины при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение старом автомобиле. Об этом сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

- Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины. В вечернее время 9 июля 2023 года в городе Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение старом автомобиле, обнаружено тело женщины со следами термического воздействия - пояснили силовики.

Погибшей женщиной оказалась 46-летняя местная жительница. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. На месте продолжают работать следователи. Проводятся судебно-медицинские исследования для определения точной причины смерти северянки.