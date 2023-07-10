Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 5:48

В Салехарде нашли тело женщины в сгоревшем авто

Причиной пожара могла стать сигарета
Виктория Терина
В Салехарде нашли тело женщины в сгоревшем авто

В Салехарде нашли тело женщины в сгоревшем авто

Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде обнаружили тело женщины при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение старом автомобиле. Об этом сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

- Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины. В вечернее время 9 июля 2023 года в городе Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение старом автомобиле, обнаружено тело женщины со следами термического воздействия - пояснили силовики.

Погибшей женщиной оказалась 46-летняя местная жительница. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. На месте продолжают работать следователи. Проводятся судебно-медицинские исследования для определения точной причины смерти северянки.