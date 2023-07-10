За выходные на дорогах Ямала сотрудники ГИБДД выявили 700 нарушений ПДД

За прошедшие сутки на Ямале произошло 4 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. За выходные сотрудники ГИБДД выявили 700 нарушений ПДД, в том числе: 8 нетрезвых водителей, 10 водителей сели за руль, будучи ранее лишёнными права управления, 28 водителей нарушили правила обгона, 39 водителей проехали регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, 8 водителей не уступили дорогу пешеходам, 32 пешехода нарушили ПДД, 21 водитель нарушил правила перевозки детей, 137 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 720 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 130 получили травмы, в их числе 16 детей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий.