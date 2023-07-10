На Ямале 10 июля потеплеет до +22 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 10 июля 2023 года, в ЯНАО синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем потеплеет до +17…+22 градусов.

В Салехарде ожидается пасмурная и прохладная погода. Днем будет переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха +12...+17 градусов днем и +8...+11 градусов ночью. Ветер слабый 3 м/с.

Более подробно о погоде в ЯНАО можно узнать в инфографике МЧС.