В Ноябрьске на Республики, 38 загорелся чердак многоэтажки

Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

Пожар в жилом доме №138 произошел в Ноябрьске в воскресенье, 9 июля 2023 года. По словам очевидцев, в многоэтажке горит чердачное помещение на площади почти четыре квадратных метра.

— На месте работают пожарные. На данный момент открытое горение ликвидировано, — рассказали в соцсетях.

Самостоятельно эвакуировались из здания шесть человек, в том числе четыре ребенка. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Причину возгорания устанавливает дознаватель.