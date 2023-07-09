Вылет самолета из Тюмени в Салехард 9 июля задерживают на несколько часов

Ждут своего времени 39 пассажиров.

Самолет сообщением Тюмень – Салехард был задержан на несколько часов. 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал». Согласно данным электронного табло, самолет должен вылететь в 11:20. Ждут своего времени 39 пассажиров.

– Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, – заявили в транспортной прокуратуре.

Напомним, 7 июля лайнер авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь из Салехарда в Новый Уренгой в 9:40, не смог своевременно подняться в воздух из-за технической неисправности.