На Ямале пьяная мамаша систематически избивала 16-летнюю дочь, и у девочки лопнуло терпение Фото: Татьяна Коркина

В Красноселькупском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села, которая обвиняется в истязании собственной дочери. Об этом «КП-Ямал» рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Там отметили, что в 2022-2023 годах пьяная мать по незначительным поводам систематически избивала 16-летнюю дочь. Девушка сама обратилась в полицию и рассказала о нездоровой ситуации в семье. В результате мамаша признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Доказательства вины женщины собраны, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.