На Ямале парочка похитителей ворвалась в квартиру к жителю Лабытнанги и стащила оттуда имущество Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено в отношении 58-летнего и 41-летнего жителей Лабытнанги. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, они стащили личные вещи из квартиры местного жителя.

Когда полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия, они установили причастность вышеуказанных мужчин к преступлению. Парочка вскрыла квартиру и похитила имущество заявителя на сумму около 10 тысяч рублей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «КП-Ямал», в Лабытнанги осудили бывшего бухгалтера, укравшего с работы почти 7 миллионов.