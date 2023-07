На Ямале в День семьи, любви и верности 8 июля 2023 прогремит гроза

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

На Ямале сегодня, 8 июля 2023, ожидается облачность с прояснениями, дождь. Местами пройдет ливень, а в отдельных районах прогремит гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 C, при натекании облачности до +19 C. Днем воздух прогреется до +16…+21 C, местами до +26 C.

Сегодня Россия празднует День семьи, любви и верности, в честь святых Петра и Февронии. Мы поздравляем читателей «КП-Ямал» с этим праздником и желаем всем любви и верности в семье!