С начала года около 5 тысяч ямальцев купили лекарства по электронному рецепту

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Электронные рецепты становятся востребованными среди жителей Ямала. Только за первые шесть месяцев 2023 года лекарства по ним купили около 5 тысяч жителей региона. Такая возможность у пациентов появилась в конце 2022 года благодаря сервису ООО «Первый электронный рецепт», разработанного в рамках совместного проекта Сбера и департамента здравоохранения.

Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в медицинской информационной системе. Далее пациент, получающий электронное назначение, скачивает мобильное приложение «Мой рецепт» и видит в нем всю нужную информацию. Также сервис содержит карту аптечных пунктов и каталог, где можно выбрать нужное ему лекарство.

Приобрести препарат можно, показав QR-код заказа из приложения работнику аптек «Аптека Илне», «Аптека от склада», «Планета здоровья», «Фармация Салехард» и других. Чтобы видеть рецепты своих родственников, нужно перейти в раздел «Профиль», выбрать пункт «Добавить родственника», ввести необходимые данные, и рецепты родных также появятся в приложении.

– Это социально значимый проект для жителей Ямала и области, который будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов, – говорит Кирилл Хромов, управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт».

По словам, Александра Конева, управляющего Ямало-Ненецким отделением Сбербанка, благодаря этому проекту более 250 врачей региона уже выписали пациентам 7 500 рецептов.

– К программе подключены 18 медицинских учреждений округа, – заключил он.

Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка, отмечает, что благодаря этому проекту более 250 врачей региона уже выписали 7500 рецептов для пациентов. К программе подключено 18 медицинских учреждений в округе и Сбер продолжает активно сотрудничать с департаментом здравоохранения. Помимо электронных рецептов, также существуют и другие совместные проекты, упрощающие работу врачей и делающие предоставление медицинских услуг более удобным и комфортным для пациентов.