Самым популярным сервисом для обмена сообщениями на Ямале стал Telegram

Фото: архив ПАО «МегаФон»

Рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети составили аналитики МегаФона. Летом этого года самым популярным среди ямальцев оказался Telegram, обогнав Viber и WhatsApp. За год интернет-трафик в мессенджерах жителей округа вырос почти на 30%.

За год топ самых востребованных северянами сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика существенно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – жители региона «прокачали» в нем в почти вдвое больше информации, чем годом ранее. При этом ямальцы стали намного чаще заменять телефон на Telegram, – на аудио- и видеозвонки в этом сервисе приходится более 50% всего трафика.

Учитывая растущую нагрузку, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% – до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы сервиса. Примечательно, что самый популярный мессенджер является и наиболее экономичным по потреблению трафика. Для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика, чем в WhatsApp.

Вторым в рейтинге, как и прошлым летом, стал Viber, хотя и потерял в популярности более 40%. В 2023 году трафик здесь в два раза ниже, чем у лидера. Замыкает тройку WhatsApp, который также показал снижение востребованности. Падение объема передачи данных в этом сервисе за год составило 47%.

Только за июнь текущего года жители округа прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 570 тысяч гигабайт. Для сравнения, этого объема данных хватит для того, чтобы каждый третий житель Салехарда посмотрел в сети фильм «Вызов» в формате 4К.

– Каждый день наши абоненты отправляют друг другу тысячи гигабайт видео, фото, звуковых и текстовых сообщений. Для того чтобы жители региона могли с комфортом пользоваться всеми возможностями мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, модернизируем существующие сети связи, расширяем и адаптируем их под растущие потребности жителей Ямала, – комментирует директор МегаФона в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.