На Ямале горят более 400 гектаров леса Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжает ухудшаться ситуация с лесными пожарами. Если вчера в регионе горели 334,5 гектара леса, то сегодня это уже 444,6 гектара.

- На территории Ямала действуют 12 очагов природных пожаров на площади 444,6 гектара. Локализовано 3 возгорания общей площадью 46,6 гектара, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 60 пожаров на площади 2 145,18 гектара.

Сообщить о природном пожаре северяне могут по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).