Ямальский следком опубликовал видео побега двух наркоторговцев у здания суда в Новом Уренгое

Скриншот из видео

Ямальский следком выложил видео побега двух наркоторговцев у здания суда в Новом Уренгое.

Напоминаем, что инцидент произошел 6 июля. В тот день злоумышленники распылили в лица конвоиров, доставивших их к зданию суда, перцовый баллончик и попытались сбежать, однако попытка оказалось тщетной. Бегунов задержали через несколько минут.

В опубликованном ролике хорошо видно, как двое мужчин разбегаются в разные стороны, а по пятам за ним следуют правоохранители. Что касается момента самого распыления, то он не попал в кадр.

В итоге попытка побега обернулась для северян новым статьями, а не долгожданной свободой. Теперь они обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти) и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (попытка побега из-под стражи, с применением насилия).