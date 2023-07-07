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НовостиОбщество7 июля 2023 10:47

Энергетики повысили надежность электроснабжения более 45 тысяч жителей Надыма

Источник:kp.ru
Фото: Олег Сторожев

Фото: Олег Сторожев

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили капремонт высоковольтной линии электропередачи «Надым-Багульник» протяженностью 50 километров. ЛЭП участвует в электроснабжении более 45 тысяч жителей центра газовой добычи региона – города Надыма.

На все работы компания направила порядка 1,7 миллиона рублей. Работники выправили 11 опор, наклонившихся из-за болотистого грунта, заменили изоляторы и более 40 гасителей вибрации, предназначенных для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам.

Энергокомпания уделяет большое внимание подготовке электросетевого комплекса арктического региона к зиме. Своевременное и качественное выполнение плановых работ позволяет обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей на Ямале.