В Губкинском появится мурал, полностью увидеть который можно лишь с ночной подсветкой

Фото: Андрей Бандурко, соцсети

В Губкинском появятся еще три мурала. Как сообщили временно исполняющий обязанности главы города Андрей Бандурко, все они посвящены теме патриотизма. Их названия - «Родина моя - Россия», «Ямал» и «Семья».

- Первый мурал уже готов, у него есть своя особенность. Ночью, когда включится подсветка, горожане смогут увидеть элемент рисунка, который не видно днем. По-моему, очень необычно, - отметил управленец.

Сейчас художники наносят последние штрихи на стене дома №14 в 14-м микрорайоне. Еще один мурал украсит дом №51 по улице Школьная в Пурпе.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что школьница из Губкинского стала автором мурала, преобразившего трансформаторную подстанцию. Софья Соловьева предложила яркий рисунок с изображением девушки, белого медведя и северными узорами.