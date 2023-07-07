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НовостиНедвижимость7 июля 2023 9:15

На территории поликлиники Тарко-Салинской ЦРБ готовятся укладывать новый асфальт

Продолжается второй этап капитального ремонта
Марина Прохорова
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ продолжается второй этап капитального ремонта. Как сообщили в медучреждении, работы выполняет подрядная организация из Ханты-Мансийска - фирма «Квадрат». Сейчас ее работники выполняют реконструкцию центрального крыльца и обустраивают прилегающую территорию.

- Строители производят подготовку к укладке асфальта - демонтируют старое дорожное покрытие, проводят ощебенение. Все мероприятия планируется завершить до начала августа, - прокомментировали в медучреждении.

По словам главного врача ЦРБ Евгения Евсеева, поликлиника уже стала намного удобнее для посетителей. На первом этапе ремонта были разведены потоки пациентов, обратившихся за помощью по заболеванию и с профилактической целью. Регистратура стала открытой, созданы условия для маломобильных граждан, а в рамках проекта «Бережливая поликлиника» появилась современная система навигации.