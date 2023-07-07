В Салехарде торжественно встретили прибывших в отпуск бойцов СВО

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В Салехард вновь встретили героев - повидаться с родными приехали бойцы из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Юрий Иванович - истинный патриот, председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общероссийской организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Он всегда с молодежью - реализует проекты, направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения салехардцев, активно участвует в жизни нашего города. Его хорошо знают и уважают, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что сегодня Юрия Новопольцева с гордостью встретили в аэропорту близкие, друзья и коллеги. Боец ушел защищать Родину в числе добровольцев еще в сентябре прошлого года. добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года.

- Рады встрече с нашими бойцами, очень гордимся. Спасибо за ваше мужество и любовь к России, - подчеркнул Титовский.