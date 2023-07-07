Сельхозкомплекс «Ноябрьский» запустил производство твердого мороженого

Фото: администрация Ноябрьска

Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» получил сертификат на производство твердого мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пока в наличии есть только два вида мороженого - сливочное и шоколадное. Но, как отмечают в сельхозкомплексе, специалисты изучат спрос и будут наращивать ассортимент.

Кстати, лакомство сделано из натуральных ингредиентов - молока, сливочного масла и сгущенки, без химических добавок.

Купить мороженое можно на территории сквера Геологов, возле спорткомплекса на улице Советская, д. 75, а также в палатке велорикши, которая работает с 12.00 до 20.00.

Напоминаем, что ранее сельхозкомплекс «Ноябрьский» запустил производство черного сыра. Такой цвет ему придают чернила каракатицы, а цедра лимона - приятную кислинку.