Хирурги из Нового Уренгоя освоили новый метод укреплению грыжевых ворот

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ начали практиковать лапароскопическую герниопластику по методу P.I.R.S. Как пояснили в медучреждении, суть метода сводится к укреплению грыжевых ворот, при этом доступ в брюшную полость осуществляется через проколы с миниатюрными надрезами.

Первую подобную операцию в больнице провели детский хирург Ольга Безрукова и хирург Василий Артым.

- Через единственный прокол диметром 5 миллиметров в области пупка врачи установили порт с камерой для визуализации и контроля чрескожного ушивания оболочек брюшины. Важно, что осматривается вся брюшная полость и противоположное паховое кольцо - при наличии факторов, располагающих к образованию грыжи с другой стороны, выполняется одномоментная коррекция, - прокомментировали в ЦГБ.

Сейчас прооперированный ребенок переведен на амбулаторное наблюдение.

Как уверяют медики, возможность применения эндоскопических технологий сочетает в себе качество и эстетику. Маленькие пациенты испытывают гораздо меньший дискомфорт после операции и быстрее выздоравливают.