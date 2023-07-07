Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж в этом году окончили 75 выпускников

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже прошел выпускной, дипломы о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта получили 75 студентов. У 12 выпускников – документ с отличием.

Вскоре выпускники начнут работать, 31 человек трудоустроят на объектах АО «Транснефть – Сибирь», а те, кто обучались по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы.

Напомним, что колледж готовит кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли, это такие специальности, как: «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

– Высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, современное материально-техническое оснащение учебной базы, длительный период производственной практики позволяют подготовить востребованные не только в нефтепроводной сфере, но и других отраслях экономики кадры, - отметил директор колледжа Евгений Парамонов.

В отделении среднего профессионального образования студенты учатся десять месяцев, включая практику на производственных объектах организаций системы «Транснефть». Впервые в этом году студенты по профессиям «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» вместо квалификационных работ сдавали демонстрационный экзамен. Такая проверка знаний предполагает выполнение практического задания на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения итогового испытания. В следующем году все студенты будут сдавать итоговые экзамены в формате демонстрационного экзамена.