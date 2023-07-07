За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более 10 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

За прошедшую неделю, с 6 июня по 2 июля, мошенники обманули ямальцев 33 раза и украли у них 10,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Наиболее значительную сумму, а именно 2,5 миллиона рублей, перевела аферистам жительница Ноябрьска.

- Женщине поступил звонок от лица, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Далее, под предлогом сохранения денег, он убедил северянку перечислить их на неустановленные счета, - рассказали в надзорном органе.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В связи с этим сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными, внимательными и не верить уловкам аферистов.