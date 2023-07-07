Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямальцы восстановил в Волновахе 80 многоквартирных домов. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, все работы выполнили за четыре месяца, то есть с опережением графика

Кстати, дома расположены в 12 населенных пунктах района, а проживают в них 1 410 семей.

Перед началом работ ямальские проектные организации выполнили инструментальное обследование поврежденных обстрелами домов и произвели лабораторные испытания. Это позволило определить запас прочности зданий и их пригодность для восстановления.

Далее строители заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили поврежденные стены, системы отопления, электроснабжения и канализации.

Сейчас северяне трудятся в поселке Зачаткова. Они восстанавливают шесть самых разрушенных обстрелами многоквартирников. Работы завершат к концу июля.

- Населенный пункт расположен в 60 километрах от Волновахи. Дороги разбиты тяжелой военной техникой. Есть дома, которые в результате ракетного обстрела полностью выгорели, остались только наружные стены и кирпичные дымоходы печного отопления. Остальные жилые объекты также пострадали. Полностью выгорели 15 квартир. Все восстановим. Мы завершаем последние объекты в этом поселке, параллельно приступаем к восстановлению домов, планируемых к ремонту в 2024 и 2025 годах, - сказал Сергей Власенко, первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала, курирующий восстановительные работы на подшефной территории.