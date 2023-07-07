Жители микрорайона Коротчаево снова останутся без холодной воды Фото: Вера Зенина

Жители микрорайона Коротчаево вновь останутся без холодной воды. Как сообщили в «Уренгойгорводоканале», отключение запланировано 10 июля с 8.00 до 20.00, а связано оно с плановой промывкой сетей.

Воды не будет по следующим адресам:

- улица Молозина, д. 20а;

- улица Тюменская, д. 3;

- улица Ленина, д. 8.

В других домах Коротчаево возможно временное ухудшение качества холодной воды.

Ознакомиться с графиком промывки сетей можно по ссылке.