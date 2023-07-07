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НовостиОбщество7 июля 2023 3:01

Жители микрорайона Коротчаево снова останутся без холодной воды

Отключение запланировано на 10 июля
Марина Прохорова
Жители микрорайона Коротчаево снова останутся без холодной воды

Жители микрорайона Коротчаево снова останутся без холодной воды

Фото: Вера Зенина

Жители микрорайона Коротчаево вновь останутся без холодной воды. Как сообщили в «Уренгойгорводоканале», отключение запланировано 10 июля с 8.00 до 20.00, а связано оно с плановой промывкой сетей.

Воды не будет по следующим адресам:

- улица Молозина, д. 20а;

- улица Тюменская, д. 3;

- улица Ленина, д. 8.

В других домах Коротчаево возможно временное ухудшение качества холодной воды.

Ознакомиться с графиком промывки сетей можно по ссылке.