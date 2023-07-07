Жители микрорайона Коротчаево снова останутся без холодной воды
Фото: Вера Зенина
Жители микрорайона Коротчаево вновь останутся без холодной воды. Как сообщили в «Уренгойгорводоканале», отключение запланировано 10 июля с 8.00 до 20.00, а связано оно с плановой промывкой сетей.
Воды не будет по следующим адресам:
- улица Молозина, д. 20а;
- улица Тюменская, д. 3;
- улица Ленина, д. 8.
В других домах Коротчаево возможно временное ухудшение качества холодной воды.
Ознакомиться с графиком промывки сетей можно по ссылке.