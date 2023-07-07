В Муравленко установят памятник в честь бойцов СВО

Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко появится памятник в честь бойцов СВО. Как сообщила глава города Елена Молдован, данная инициатива принадлежит членам общественной организации «Боевое братство».

Накануне градоначальница и его представители провели встречу, на которой обсудили благоустройство Сквера воинской доблести, некогда называвшемся Сквер пограничников.

- За «круглым столом» обменялись мнениями ветераны боевых действий и воздушно-десантных войск, представители волонтерской роты «Боевого братства», «Союза пограничников», «Ямальского хода», молодежного совета и участники СВО. Обсудили и планы по обустройству центра «Патриот», - рассказала Елена Молдован.

Фото: Елена Молдован, соцсети

В итоге участники встречи приняли концепцию сквера с установкой памятника.

Отметим, что Сквер воинской доблести и центр «Патриот» планируется преобразить в следующем году.