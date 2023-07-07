Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском устанавливают новые светофоры с кнопкой. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, они появятся на улицах Пушкина и Маргулова.

- Установка пешеходных светофоров позволит отрегулировать движение на самых загруженных участках дорог - возле магазинов «Магнит» и «Пятерочка», - прокомментировали в мэрии.

Пользоваться светофором максимально просто. Чтобы загорелся зеленый свет, нужно лишь нажать на кнопку и подождать несколько секунд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском нашли опасные детские площадки со сломанным и незакрепленным оборудованием. Выявить нарушения удалось прокуратуре в ходе проведенного рейда.