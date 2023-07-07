Глава Ноябрьска оценил ход строительства соцобъектов и капремонта домов

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, как продвигаются строительные работы на территории города.

Так, в 8-м микрорайоне продолжается возведение школы на 1 200 мест. Подрядчик заканчивает бетонные работы на фундаменте и по обвязке арматуры, производит разведение перекрытий.

Аналогичные работы идут на стройплощадке спорткомплекса в 9-м микрорайоне.

Растет с каждым днем и здание поликлиники на 1 400 мест. Это хорошо заметно по кирпичным стенам. Как только закончится их кладка, строители сразу же займутся крышей.

Также Алексей Романов посмотрел, как идет капремонт многоэтажек: на улице Ленина, д. 56 и улице Дзержинского, д. 17 ремонтируют крыши, фасады и подвалы, а на улице Ленина, д. 84 обновляют фасад.

- Работы идут полным ходом. Сезон короткий, необходимо все успеть, - подчеркнул градоначальник.