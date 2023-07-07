На Ямале 7 июля 2023 года будет жарко, но пройдет гроза

Погода на Ямале на 7 июля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 7 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25, местами до +30.

В Салехарде: малооблачно, вечером - небольшой дождь. Температура ночью +15 градусов, днем +22. Ветер 5-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: