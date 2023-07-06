На улицах Тарко-Сале появились интерактивные таблички для туристов

Фото: администрация Пуровского района

На улицах Тарко-Сале появились интерактивные таблички, с помощью которых можно совершить самостоятельную экскурсию по городу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

- Пешеходный туристский маршрут по Тарко-Сале запустил районный историко-краеведческий музей на средства гранта главы муниципалитета. Специалисты установили стенды с описанием около двенадцати городских историко-культурных объектов. Также на них размещены QR-коды и интерактивные карты, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом, передвигаясь от таблички к табличке, можно совершить познавательную прогулку по райцентру и познакомиться с его историей. А если еще и отсканировать код - услышать рассказ аудиогида.

Экскурсия берет свое начало на Набережной Саргина, а заканчивается неподалеку от озера Окуневое. Общая протяженность маршрута - более четырех километров.