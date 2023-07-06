В Салехарде запустили чат-бота, который будет консультировать северян по сентябрьским выборам

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде запустили чат-бота, в котором собрана вся важная информация о выборах 10 сентября. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обратиться к «цифровому выборному консультанту» могут все желающие.

- Чат-бот может объяснить салехардцу, где его избирательный участок и куда обращаться, если в день голосования нет возможности проголосовать на нем. Также он содержит и другие полезности, которые могу пригодиться социально активным гражданам, - отметили в мэрии.

Бот - проект территориальной избирательной комиссии Салехарда и городского информационного блока, реализованный местными айтишники. Получилось удобно и своевременно.

Кстати, Салехард первым из ямальских муниципалитетов запустил цифрового выборного консультанта.