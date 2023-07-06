В Надыме строят привокзальную площадь у аэропорта

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На привокзальной площади Надыма начались строительные работы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас специалисты расчищают территорию и демонтируют старое дорожное покрытие. Продолжается гидроизоляция ливневых колодцев связи, далее начнется монтаж инженерных сетей.

Территорию площади разделят на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси. Их движение будет контролировать комплексная автоматизированная парковочная система.

На территории более 50 тысяч квадратных метров могут одновременно разместиться 318 автомобилей. Также здесь оборудуют пешеходные зоны с покатыми спусками для маломобильных граждан, проведут озеленение и установят освещение. А следить за безопасностью будут камеры видеонаблюдения.

Ход строительства предстоит контролировать окружной службе Госстройнадзора.