Преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа получил миллион рублей на повышение квалификации

Фото: департамент образования ЯНАО

Преподаватель ненецкого языка из Ямальского многопрофильного колледжа Нечей Сэротэтто получил грант в миллион рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента образования, он стал победителем Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».

Также в числе финалистов есть и другие ямальцы: член Молодежного совета при главе Тазовского района Аким Лапсуй, студент ТюмГУ Павел Айваседо из Пуровского района, студент Института государства и права СурГУ Семен Мултанов из Муравленко. Они получат по сто тысяч рублей.

Средства можно потратить на повышение квалификации или профессиональную переподготовку в ведущих вузах страны.